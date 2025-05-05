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На Украине сообщили об отправке военкома в ВСУ после отказа отдать туда сына

«Четвертая власть»: военкома отправили в ВСУ после отказа отдать туда сына
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Фото: REUTERS
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Начальник второго отдела Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) Юрий Ковалюк был мобилизован и отправлен на линию боевого соприкосновения после заявлений о том, что не отпустит своего сына служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом 5 мая сообщило местное издание «Четвертая власть».

«Юрия Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира военной части. Отправили на фронт», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, военкома отправили на передовую через три дня после интервью, в котором он говорил о высоких потерях в ВСУ и произволе украинского командования, которое отправляет на смерть целые подразделения.

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Ковалюк 8 апреля в интервью изданию «Четвертая власть» заявил, что не отпустит своего сына в армию из-за бездумных потерь в рядах боевиков ВСУ. Он также отговаривал и других молодых людей от службы в украинской армии по контракту по той же причине.

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