Литва выделит €1,1 млрд к 2035 году на усиление контрмобильности
Министерство обороны Литвы заявило о выделении €1,1 млрд в течение 10 лет на укрепление границ, в особенности с Россией и Белоруссией. Об этом 5 мая говорится на сайте оборонного ведомства страны.
Сообщается, что €800 млн будет выделено на закупку противотанковых мин, а также на средства радиоэлектронной борьбы, системы борьбы с беспилотниками, а также усиление системы наблюдения и раннего предупреждения.
Также вдоль границ с Россией и Белоруссией создается 27 парков с инженерной техникой. На которых также будут хранится противотанковые «зубы дракона», противотанковые «ежи» и другие средства, созданные для препятствования продвижения военной техники.
Уточняется, что также запланировано расширение продолжительности противотанковых рвов.
Ранее, 22 апреля, сообщалось, что Министерство национальной обороны Литвы выделит €300 млн на совершенствование и развитие военной инфраструктура на авиабазе, расположенной у города Шауляй на фоне роста напряженности в регионе.