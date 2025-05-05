Полиция задержала группу автоподставщиков в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых, которые инсценировали ДТП на дорогах столицы ради автостраховки. Об этом 5 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои московские коллеги задержали восемь подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей», — написала она в Telegram-канале.

Уточняется, что фигуранты приобрели несколько подержанных машин и использовали их, чтобы инсценировать ДТП. После аварий собственники автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями, а затем распределяли их между участниками группы. По данным МВД, с 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.

В отношении задержанных следственными органами возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемым официально предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, добавила «Газета.Ru».

В этот же день сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали членов преступного сообщества, которые помогали телефонным мошенникам осуществлять противоправные действия по всей территории страны с использованием большого числа сим-карт.

Отмечалось, что задержанные обеспечивали работу сим-боксов, которые позволяли использовать большое число сим-карт. Таким образом совершались массовые обзвоны жителей различных регионов страны с целью хищения средств в крупном и особо крупном размерах