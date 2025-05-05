Маск высмеял британские ВМС после сравнения с российским флотом

Американский миллиардер Илон Маск посмеялся над Военно-морскими силами (ВМС) Великобритании после их сравнения с российским Военно-морским флотом (ВМФ).

«Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?» — написал Маск в соцсети Х (бывш. Twitter) 5 мая.

Так миллиардер отреагировал на пост блогера Марио Науфала, который, ссылаясь на Responsible Statecraft (издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне». — Ред.), написал, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, на которых установлены современные ракеты.

Великобритания, по данным Responsible Statecraft, за аналогичный период отправила четыре корабля, в том числе один авианосец, в «мировое турне», тем самым оставив лишь девять кораблей для защиты собственных вод.

В январе СМИ сообщили, что ВМС Великобритании по ошибке приняли кита за российские подводные беспилотники. Изначально военные полагали, что Россия якобы могла сбросить «подслушивающее устройство» на морское дно между островом Раасей и полуостровом Апплкросс на северо-западе Шотландии. При этом сперва аналитики сочли зафиксированные звуки антропогенными, чего не происходило на данном участке 55 лет.