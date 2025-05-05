В Москве началась сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных

Временные пункты вакцинации домашних питомцев открылись в Москве рядом с площадками для выгула собак. Об этом пресс-служба столичного комитета ветеринарии сообщила в понедельник, 5 мая.

«Весной и летом в городе их будет более 100. <…> Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто — это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Прививки также можно сделать в столичных госветклиниках, передает RT. Кроме того, владельцы животных могут оформить выезд на дом ветеринара для проведения вакцинации.

В комитете уточнили, что бесплатно поставить прививку можно собакам, кошкам, хорькам и енотам, уточняет «Москва 24». Питомец должен быть здоров и старше трех месяцев. Перед прививкой требуется сделать дегельминтизацию.

Для проведения вакцинации владельцам необходимо взять с собой ветеринарный паспорт питомца, чтобы врач проставил все необходимые отметки, пишет РИАМО.

30 апреля 360.ru сообщал, что государственные ветеринарные учреждения Московской области в период майских праздников продолжат работать в обычном режиме.

14 апреля сообщалось, что на территории Московской области с начала 2025 года отловили более 2,6 тыс. бездомных собак. Работы по отлову животных проводятся в рамках программы «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат» (ОСВВ). Она действует в постоянном режиме. С января в регионе отловили и вакцинировали более 2,6 тыс. собак, узнать их можно по бирке на ухе.