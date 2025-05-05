РСЧС рассказала о причине сбоя в работе операторов

Сбой в работе операторов сотовой связи связан с подготовкой и обеспечением безопасности ко Дню Победы. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — следует из сообщения ведомства.

Ранее в этот же день стали наблюдаться сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и «Билайн». Наибольшее число жалоб отметили у «Билайна» — более 3,1 тыс. и МТС — более 2,1 тыс. Помимо этого сбои обнаружили в работе банковских приложений, в том числе у Альфа-банка и ВТБ.