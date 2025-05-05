В Германии реанимируется ситуация, когда внутри общества нарастает противостояние. Страна может перестать существовать в своем нынешнем виде. Таким мнением с «Известиями» поделился 5 мая генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Под предлогом политической борьбы устраняется политическая конкуренция, что весьма вредно отражается на демократических процессах. С учетом опыта Германии в XX веке, все эти симптомы крайне тревожны и могут свидетельствовать о том, что именно в нынешнем виде Германия перестанет существовать», — сказал Мухин.

По словам эксперта, намерения лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца вызывают беспокойство, с учетом исторического контекста.

«Будущий канцлер Мерц пытается мобилизовать германскую экономику, направив ее на военные рельсы. Это весьма беспокоит и его политических оппонентов, и людей, которые хорошо помнят исторический контекст Германии 30-х годов прошлого века», — сказал Мухин.

Также политолог подчеркнул, что намечающийся раскол в немецком обществе действительно может привести к тому, что в Германии установится режим, похожий на диктатуру, как в Киеве.

«Многое зависит от того, какие инструменты будут даны господину Мерцу извне, какие полномочия будут предоставлены. Если будет использована риторика противостояния Запада и Востока, Западной Европы и России, то можно с уверенностью говорить о том, что украинизация Германии не только началась, но идет полным ходом», — подытожил эксперт.

2 мая стало известно, что федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал 5 мая нападки на АдГ признаком начала самоликвидации государства. Он отметил, что 48% опрошенных немцев считают программу партии правоэкстремистской.