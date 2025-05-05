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Эксперт назвал способ «очистить» свой цифровой след в Сети

Эксперт Раевский: важно соблюдать стандартные правила цифровой гигиены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал, как в Сети защитить свои данные и «очистить» цифровой след.

В беседе с aif.ru в понедельник, 5 мая, специалист отметил, что полностью исключить риски утечек нельзя, даже если соблюдать основные меры предосторожности. Например, может произойти утечка от провайдера, так что лучше предоставлять ему только минимум информации, необходимой для регистрации аккаунта. Необязательные для заполнения поля лучше оставлять пустыми.

Также важно соблюдать стандартные правила цифровой гигиены. В частности, для регистрации на сервисах лучше завести отдельный адрес электронной почты, который не применяется для переписки, а еще лучше — зарегистрировать несколько адресов и один из них выделить только под регистрацию.

Помимо этого, на всех сервисах стоит использовать разные и сложные пароли, подключить двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Раевский подчеркнул, что в настоящее время практически вся персональная информация о гражданах России уже утекла. Между тем, по его словам, нелишним будет удалить старые аккаунты.

Отдельно специалист прокомментировал файлы cookie и историю посещений.

«Каких-то принципиальных рисков нет, потому что вся информация обезличена и используется только для рекламных целей», — объяснил эксперт.

Раевский также указал на то, что открытые Wi-Fi-сети не столь опасны, как принято считать. Он объяснил, что протоколы, которые применяются в банковских приложениях, изначально рассчитаны на то, что трафик могут попытаться перехватить. Но всё же стоит с осторожностью относиться к информации, передаваемой операторам открытых сетей, например номеру телефона.

Вредоносный код: как приложения становятся инструментами для мошенников
И зачем приложения собирают лишние данные пользователей

30 апреля эксперты дали советы по безопасному хранению информации и созданию паролей. Так, например, врач-невролог Максим Панков назвал ассоциативный метод эффективным способом запоминания паролей.

До этого, 28 апреля, юрист по кибербезопасности Ольга Попова предупредила, что шумы при телефонном разговоре являются признаком слежки. По ее словам, «если стали появляться странные шумы, эхо во время разговоров или звонки с незнакомых номеров, где в ответ тишина, это повод насторожиться», сообщает 360.ru.

Ранее, 24 апреля, эксперт Дмитрий Семидоцкий в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, что фишинг является самым частым видом кибермошенничества в Москве. Вишинг, или голосовой фишинг, также представляет собой один из самых опасных видов киберугроз. Он основывается на использовании телефонных звонков с целью обмана жертвы для получения конфиденциальной информации.

Также в апреле эксперт Евгений Семенов назвал эффективной биометрическую защиту аккаунтов на маркетплейсах. По его словам, подобная система защищает данные россиян на портале «Госуслуги». Она доказала свою эффективность, пишет RT.

30 марта инженер-аналитик Екатерина Едемская рассказала, что уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества. По ее словам, модели наушников, работающие через Bluetooth с использованием устаревших или недостаточно надежных алгоритмов шифрования, могут передавать данные в полуоткрытом виде. Если злоумышленник располагает специальным оборудованием, он может перехватить Bluetooth-трафик, расшифровать его и получить доступ к личной информации пользователя, отмечает НСН.

Также в марте специалист в сфере кибербезопасности Владимир Ульянов предупредил, что мошенники стали чаще использовать ботов для хищения средств у россиян. Ульянов добавил, что потенциально опасными могут оказаться любые входящие сообщения в мессенджерах, пишет сайт kp.ru. Для минимизации рисков потери аккаунта рекомендуется использовать дополнительные меры защиты профиля.

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