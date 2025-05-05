Акция «Бессмертный полк» прошла в Бейруте

Акция «Бессмертный полк» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прошла в столице Ливана Бейруте. Кадры 5 мая публикуют «Известия», материал предоставлен телеканалом Al Mayadeen.

Шествие 4 мая возглавили посол России Александр Рудаков и посол Белоруссии Юрий Слука.

«С фотографиями наших отцов и дедов в руках мы испытываем гордость за их вечный подвиг. Они сражались за Родину, за свой дом, за своих детей. За нас с вами. Они подарили нам жизнь и свободу. Мы перед ними в неоплатном долгу», — заявил Рудаков на церемонии.

Дипломат отметил, что священная обязанность потомков — бережно хранить память о подвиге своих предков. Шествие проходило от района посольства РФ в Ливане до Русского дома по одной из центральных улиц города.

В Кельне 4 мая участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии исполнялись песни военных лет и прошел автопробег.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году 1 мая впервые также состоялось в резиденции посла РФ в Риме. В ходе акции портреты участников боевых действий пронесли послы и представители посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также союзных республик, соотечественники с членами их семей из Рима, Милана, Вероны, Триеста, Болоньи, Неаполя, Палермо, Перуджи, Генуи.