Эксперт усомнился в возможности полной загрузки хранилищ газом в Европе к ноябрю

Европейским странам вряд ли удастся достичь целевого уровня заполненности газохранилищ в 90% к 1 ноября, несмотря на рекордные объемы закачки. Таким мнением в беседе с «Известиями» 5 мая поделился замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Уровень запасов в подземном хранилище газа (ПХГ) Европы в мае всё еще на 24,5 млрд куб. м (на 36%) ниже значения годом ранее, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

«Сейчас обсуждаются возможные послабления требований к уровню заполненности ПХГ. В частности, могут снизить планку до 83% к 1 ноября или даже до 75%, но с переносом срока на 1 декабря», — сказал Гулиев.

По его словам, подобные дискуссии уже оказывают давление на спотовые цены на газ.

«Пока ситуация на европейском рынке выглядит стабильной, особенно на фоне снижения импорта СПГ Китаем. Однако этот фактор будет иметь лишь краткосрочный эффект», — подытожил Гулиев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля отметил: Москва видит, что ряд стран Евросоюза готовы снова покупать российский газ, и готова вести переговоры по этому вопросу. Он подчеркнул, что Россия никогда не политизировала тему поставок топлива в ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 апреля заявила, что тема возврата ЕС к поставкам газа из России периодически возникает на фоне ухудшения отношений Европы с США, однако политику ЕС на этом направлении нужно оценивать по конкретным фактам.