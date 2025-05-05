Reuters узнало об обсуждении странами Запада передачи Украине новых ЗРК Patriot
Западные страны обсуждают возможность передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Cоюзники Киева планируют достичь соглашения по вопросу поставки ракетных комплексов до саммита НАТО в июне.
Уточняется, что в число потенциальных поставщиков систем ПВО входят США и Греция.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Украина может получить систему ПВО Patriot, которая ранее базировалась в Израиле. Согласно публикации, в том числе Киев может получить несколько установок из других стран. В газете подчеркнули, что любые поставки Patriot требуют одобрения Соединенных Штатов, даже если они передаются через другие страны.