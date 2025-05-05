Путин заявил о хороших показателях Москвы практически по всем направлениям

Российская столица демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям. Об этом 5 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Москва демонстрирует у нас традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям», — отметил Путин.

По словам мэра столицы, за год экономика города приросла на 5,5%. За шесть лет показатель стал выше на четверть. За тот же период времени уровень инвестиций увеличился в два раза в сопоставимых ценах. Собянин назвал динамику прироста показателей столицы неплохой.

По словам Путина, Москва заняла второе место по размерам экономики после Нью-Йорка. Он также назвал это основой для решения социальных вопросов.

«Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. <...> Это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», — отметил Путин.

Ранее, 22 апреля, сообщалось о приросте числа индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве. Показатель за год увеличился на 7%. Согласно результатам Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам I квартала 2025 года количество ИП составило почти 461 тыс.

В корпорации МСП 7 марта рассказали «Известиям», что в 2024 году малый и средний бизнес в России привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря государственной поддержке через Национальную гарантийную систему.