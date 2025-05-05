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ФАС возбудила дело в отношении Ассоциации арбитражных управляющих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Ассоциации арбитражных управляющих, сообщили в службе 5 мая.

«Служба выявила в действиях ПАУ «Гарант» признаки координации экономической деятельности. ФАС установила, что в документах организации содержатся ограничивающие конкуренцию условия, согласно которым члены ассоциации вынуждены заключать договоры исключительно с аккредитованными при ассоциации лицами. Также в документах установлены меры дисциплинарного воздействия за привлечение неаккредитованных организаций (специалистов), оказывающих услуги при проведении процедур банкротства», — сообщили в ФАС.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства против Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих «Гарант». Если вина организации будет доказана, ей может быть назначен штраф.

Ранее нарушителями антимонопольного законодательства были признаны Национальная организация арбитражных управляющих, союз арбитражных управляющих «Созидание» и Сибирский центр экспертов антикризисного управления.

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Ранее, 30 апреля, ФАС оштрафовала Национальную нерудную компанию за непредоставление информации. Сообщалось, что организация не представила сведения о причинах повышения цен на щебень вопреки мотивированному требованию ФАС России. В процессе мониторинга служба обнаружила увеличение цен на щебень марки «М 1000» и обратилась в АО «ННК» с просьбой предоставить информацию о себестоимости продукции, изменениях цен и причинах их роста со стороны филиалов компании в Новосибирской области.

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