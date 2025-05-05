Карта спецоперации на Украине 5 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 мая можно в материале «Известий».

Группировка «Центр» смогла улучшить свое положение по переднему краю. По данным Минобороны, ее подразделения за сутки уничтожили до 465 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия. В то же время в глубину обороны противника продвинулась группа «Восток».

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка Сумской области и Гранов Харьковской области», — отметили в ведомстве.

Также потери врагу нанесли силы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает Минобороны, российские зенитчики уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 украинских дрона самолетного типа.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, ремонтное предприятие авиапромышленности, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников в 142 районах.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 005 единиц специальной военной автомобильной техники.

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