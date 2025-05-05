В Московской области начались работы по оздоровлению лесов
В Московской области началась уборка неликвидной древесины из лесных массивов. Работы охватят территорию в 310 га, сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.
Старые, упавшие деревья убирают в целях оздоровления лесов. Стволы и ветки распиливают и складывают в поленницы для дальнейшего перегнивания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На текущей неделе работы будут вестись в Виноградовском, Егорьевском, Бородинском, Дмитровском, Подольском, Ногинском, Луховицком и других лесничествах.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье утвердили маршруты патрулирования лесничеств на 2025 год. Это позволит охранять леса, своевременно выявлять пожары и предотвращать нарушения со стороны граждан.