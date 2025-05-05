В Испании пассажиры девяти поездов оказались заперты на ночь из-за кражи кабеля

В Испании движение по высокоскоростной железнодорожной сети остановилось на ночь из-за кражи медного кабеля, сообщил 5 мая министр транспорта страны Оскар Пуэнте.

«Мы пережили акт серьезного саботажа на высокоскоростной линии Мадрид — Севилья», — написал он соцсети Х (бывш. Twitter).

Как рассказал министр, кража кабеля произошла в пяти точках. В настоящий момент работа высокоскоростной железнодорожной сети уже восстановлена.

Вечером 4 мая стало известно о четырех кражах кабеля на линии высокоскоростного сообщения между Мадридом и Севильей в радиусе 10 км. Как сообщает испанская газета ABC, это привело к нарушению железнодорожного движения — девять поездов застряли между станциями, и пассажирам пришлось провести ночь в вагонах. Расследованием инцидента занимается гражданская гвардия.

28 апреля в Испании и Португалии также произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья, серьезные перебои также возникли в работе международного аэропорта Мадрида — Барахаса. Проблемы с электроснабжением наблюдались в Андорре и части территории Франции.

Вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о восстановлении электроэнергии на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы.