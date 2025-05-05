В России произошло 496 ДТП за минувшие выходные

За прошедшие выходные, 3–4 мая, на российских дорогах произошло 496 ДТП, в которых погибли 65 и получили ранения 612 человек. 52 из погибших были пассажирами и водителями. Об этом 5 мая сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Забайкальском крае на 28-м км автодороги регионального значения Краснокаменск – Досатуй 31-летний мотоциклист выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом электропоезда. Водитель мотоцикла погиб. Водительское удостоверение ему ранее не выдавалось, а его транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Госавтоинспекция напомнила мотоциклистам и автомобилистам о важности соблюдения правил проезда ж/д переездов, поскольку этот маневр считается опасным и требует от водителя сосредоточенности и максимального внимания. Анализ аварийности показывает, что подобные ДТП чаще всего происходят на нерегулируемых переездах, где водители, не убедившись в безопасности маневра, пытаются проехать перед близко идущим поездом. В ПДД есть прямой запрет выезда на ж/д пути вне переезда. Маневр невозможен при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду.

Остановка или стоянка транспортного средства на ж/д переезде также запрещены, поскольку создают реальную угрозу столкновения с поездом. Если это случилось в экстренных условиях, например при поломке автомобиля, водитель должен высадить пассажиров, удалить их на безопасное расстояние и принять меры для освобождения переезда (отбуксировать или столкнуть автомобиль с рельсов). Водитель, двигающийся через ж/д переезд, должен быть осторожным в темное время суток, а также при неблагоприятных погодных условиях и ограниченной видимости, отметили в ведомстве.

С участием автобусов на прошедших выходных зафиксировано 21 ДТП, в которых погибли три человека, еще 29 участникам дорожного движения, в том числе четырем детям, потребовалась медпомощь. Причиной семи происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

Так, в Пермском крае ранним утром на 141-м км федеральной автодороги Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь водитель туристического автобуса с 28 пассажирами в салоне совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира автобуса госпитализированы с травмами, еще два несовершеннолетних пассажира (девочки 2011 и 2013 годов рождения) после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. Восьми пассажирам автобуса оказана разовая медпомощь.

В результате 96 ДТП, 25 из которых произошли на пешеходных переходах и 71 — вне зоны их действия, погибли 13 пешеходов, еще 86 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 21 ребенок-пешеход, 15 из которых получили травмы при переходе проезжей части вне установленных для этого мест.

Кроме того, на дорогах РФ за минувшие выходные зарегистрировано 73 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 80 юных участников дорожного движения, в том числе 36 пассажиров, семь велосипедистов и 15 водителей мототранспорта. Погибли двое детей — велосипедист и пешеход.

В городе Гай Оренбургской области водитель грузовика на нерегулируемом перекрестке наехал на 14-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги на главную перед грузовым автомобилем. Юный велосипедист погиб.

В Челябинской области на 2-м км региональной автодороги Рощино – ФАД М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбургу водитель легковой автомашины наехал на 11-летнюю школьницу, которая двигалась по правой обочине в попутном с ним направлении и внезапно начала пересекать проезжую часть перед близко идущим транспортом. При этом организованный пешеходный переход в зоне видимости отсутствовал. В результате ДТП девочка погибла.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов. Поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому не следует спешить возобновлять движение даже на разрешающий сигнал светофора.

«Напоминаем родителям о контроле за досугом и поведением своих малолетних детей. Не отпускайте их на улицу одних, без присмотра, особенно в вечернее время. Всегда сопровождайте их во время прогулок, походов на развивающие занятия в кружках и спортивных секциях. Для улучшения видимости юных пешеходов водителям транспортных средств обязательно используйте на детской верхней одежде световозвращающие элементы. Отсутствие родительского контроля за поведением и досугом детей дошкольного и младшего школьного возраста часто приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуме предложили прописывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов.