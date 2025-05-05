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Москвичам в преддверии Дня Победы напомнили о запрете запуска БПЛА и пиротехники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Полиция Москвы предупредила жителей и гостей столицы о действующем запрете на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пиротехнических изделий в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 5 мая сообщили на сайте Главного управления (ГУ) МВД России по столице.

«Город Москва является бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов. Решением оперативного штаба столицы их использование запрещено. Несанкционированный запуск любых их видов влечет за собой административную и уголовную ответственность», — уточнили в ведомстве.

Также МВД призвало воздержаться от запуска фейерверков, петард и другой пиротехники, особенно с балконов, вблизи жилых зданий и помещений. Нарушение правил обращения с пиротехникой карается по ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). При тяжких последствиях возможно возбуждение уголовного дела.

Полицейские напоминают: при обнаружении дронов в небе над Москвой необходимо сообщить об этом по телефону 102.

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В Красноярском крае 2 мая был задержан мужчина за несанкционированный запуск беспилотника. Ему грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Впоследствии мужчина объяснил, что хотел сделать с воздуха фотоплан для выполнения геодезических работ. О незаконности своих действий он знал, однако решил «действовать на свой страх и риск».

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