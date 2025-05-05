Три концепции дизайна разработали для нового аэропорта в Чите
Для нового здания аэропорта в Чите разработали три концепции дизайна. В каждой из них отражена природа Забайкалья.
Здание аэровокзала построят в рамках реконструкции аэропортового комплекса. Директор аэропорта Денис Каминский в интервью ИА ChitaMedia рассказал, что концепция «Лес» предполагает натуральные деревянные поверхности, множество живых растений в залах ожидания, светло-коричневую цветовую гамму, кресла в цвете багульника.
В рамках концепции «Лед» планируется сочетание темно-синих и теплых оттенков и потолок с эффектом ледяных кристаллов.
Концепция «Вода» включает в себя оформление в светлых воздушных тонах, плавные округлые формы мебели и конструкций, сложные линейные конструкции на потолке. Это будет отсылкой к богатым водным ресурсам края.
Варианты дизайна представили в виде макетов, но окончательный выбор еще не сделан.
Ранее сообщалось, что реконструкцию по двум проектам планируют провести в аэропорту Читы. Общий объем инвестиций составит 2,8 млрд рублей. Работы планируется завершить в 2029 году. До конца 2025 года завершат проектирование аэровокзала и подготовку проектно-сметной документации. Общая стоимость нового аэровокзального комплекса составит 7,6 млрд рублей, финансирование будет осуществляться по инвестпрограмме холдинга «Новапорт».