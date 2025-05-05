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Симион допустил назначение Джорджеску премьер-министром Румынии

Financial Times: Симион может назначить Джорджеску премьер-министром Румынии
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Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
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Победивший в первом туре президентских выборов лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион может назначить бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску премьер-министром. Об этом 5 мая сообщает издание Financial Times (FT).

«Поэтому как президент я могу менять членов Конституционного суда, членов секретных служб, так я смогу гарантировать честные выборы и я смогу быть посредником, чтобы найти большинство в парламенте. Вот как мы можем представить его (Кэлина Джорджеску. — Ред.) в качестве премьер-министра», — заявил Симион.

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Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным данным, независимый кандидат Джорджеску лидировал с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони — 19,17% голосов. Джордже Симион занял четвертое место с результатом 14,17% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря, так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50%.

Позднее, 9 марта, Центризбирком Румынии отказал в регистрации Джорджеску в качестве кандидата, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.

5 мая стало известно, что Симион лидирует на выборах президента Румынии в первом туре после подсчета 100% голосов на избирательных участках в стране. Вместе с Симионом во второй тур выборов вышел независимый кандидат, примар (мэр) Бухареста Никушор Дан.

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