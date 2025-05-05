Глава De Beers предрек удар от пошлин Трампа на алмазы по самим США

Веденные американским лидером Дональдом Трампом пошлины на драгоценные камни в итоге нанесут удар по самим США и не принесут никакой выгоды стране, такое мнение выразил 5 мая глава крупнейшей в мире алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук.

Как заявил он газете Financial Times (FT), тарифы американской администрации станут бременем и «чисто потребительским налогом для американского покупателя».

СМИ отмечает, что США представляют собой крупнейший в мире рынок ювелирных изделий с бриллиантами, который составляет около половины от мирового спроса. Однако в самой стране такие камни не добываются. Участники рынка сообщили газете, что тарифы Трампа вызвали смятение у алмазных промышленников, после чего в торговле драгоценными камнями возник короткий застой.

Всемирный алмазный совет, в свою очередь, указал, что если Белый дом не отменит такие пошлины, то это приведет к значительному повышению цен на обручальные кольца и другие ювелирные изделия.

В США импортные алмазы облагаются общей пошлиной в 10%. По данным FT, из-за снижения цен и падения продаж в I квартале текущего года выручка De Beers составила $520 млн, что на 44% меньше, чем за такой же период 2024 года.

3 мая жесткую торговую политику президента США также раскритиковал глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Он отметил, что торговля не должна быть оружием, а вводить карательные пошлины на весь остальной мир было большой ошибкой. Баффетт объяснил, что в долгосрочной перспективе протекционистская политика может иметь негативные последствия для США.

До этого, 17 апреля, итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил об угрозе для экономики европейских стран, которую создают введенные Трампом торговые пошлины. По его словам, это связано с тем, что в Европе уже сложилась драматическая экономическая ситуация.