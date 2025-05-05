Рыбоперерабатывающий завод построят под Находкой

Под Находкой появится новый рыбоперерабатывающий завод. Проект реализует компания «Доброфлот», один из крупнейших в стране производителей рыбных консервов, с использованием механизма инвестиционных квот. Мощность предприятия составит 120 т продукции в сутки.

У «Доброфлота» уже есть собственное береговое производство филе минтая и полуфабрикатов из рыбы в Приморье и в западной части страны, уточняет ИА PlrimaMedia.

В статусе резидента Свободного порта Владивосток проектом займется АО «Южморрыбфлот». В соответствии с соглашением с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в строительство инвестируют 3,1 млрд рублей.

В эксплуатацию предприятие планируют ввести в III квартале 2026 года. На заводе будут участки по производству филе и фарша минтая. Отходы будут перерабатываться в цехе рыбной муки и жира.

В конце апреля сообщалось, что на фоне общего роста безработицы, который начался в 2025 году, в отдельных регионах — в Приволжье и на Дальнем Востоке — она продолжила падать. Это следует из данных ЦБ. В феврале показатель упал на Дальнем Востоке (с 2,2 до 2,1%) и на Волго-Вятском направлении (с 1,7 до 1,6%). При этом общий уровень безработицы по стране в этом году начал расти впервые с 2023 года.