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В Словакии указали на неприличное поведение стран ЕС в год 80-летия Победы

Вице-спикер Гашпар: страны ЕС ведут себя неприлично в год 80-летия Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Представители европейских стран ведут себя неприлично, отказываясь от присутствия на памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом 5 мая заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, в Словакию в апреле этого года были приглашены все дипломаты Европейского союза (ЕС), а также послы РФ, когда страна отмечала годовщину освобождения Братиславы.

«При этом несколько дипломатов стран Евросоюза отказались принять участие в праздновании, что я считаю недипломатичным и неприличным <…> в связи с таким важным событием, как победа над фашизмом 80 лет назад», — сказал Гашпар ТАСС.

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Накануне один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции, Дмитрий де Кошко, заявил, что жители Франции возмущены тем, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, в европейских странах часто не хотят помнить о том, что именно благодаря народам Советского Союза Европа «не стала нацистской».

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