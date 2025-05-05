Песков назвал ситуацию с партией АдГ внутренним делом Германии
Власти ФРГ, признавшие экстремистской партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), принимают решения, касающиеся только их страны, и Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом 5 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это внутреннее дело Германии,и мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.
Песков добавил, что на европейском политическом ландшафте сейчас принимается много «рестриктивных мер» в отношении политических сил и персон, которые «не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим».
2 мая стало известно, что Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность. Российский сенатор Алексей Пушков назвал нападки на АдГ признаком начала самоликвидации государства.
Газета Tagesspiegel сообщила 5 мая, что депутаты бундестага от Левой партии, Христианско-социального союза (ХСС) и «Зеленых» считают необходимым прекратить государственное финансирование АдГ. Уточняется, что в таком случае признанная экстремистской партия потеряет налоговые льготы.