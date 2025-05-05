Трамп уволил советника по нацбезопасности Майка Уолтца. Что пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца. При этом глава Белого дома готов назначить его постоянным представителем в ООН. Причиной отставки называют как участие в скандале с чатом в Signal, так и активное продвижение идеи нанести удары по Ирану. Что пишут СМИ об отстранении Уолтца — в дайджесте «Известий».
Fox News: Уолтц и еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности уволены
Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отстранены от своих должностей 1 мая. Вместе с ними были уволены еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности США. Поводом, как считают источники, стал скандал с включением журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат в Signal.
Накануне увольнения Уолтц присутствовал на совещании президента США Дональда Трампа, посвященном 100-му дню его пребывания в должности. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что за отставкой Уолтца последуют новые увольнения из администрации Трампа.
NBC News: Уолтц использовал похожее на Signal приложение на совещании Трампа
На совещании Трампа 30 апреля Уолтц попал на фотографию, на которой видно, как он использует похожее на Signal приложение для общения с высокопоставленными чиновниками. Журналисты опознали по снимку израильское приложение TeleMessage, в котором у Уолтца есть чаты с JD Vance и Gabbard — вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и директором национальной разведки Тулси Габбард.
TeleMessage является «ответвлением» Signal, копирующим части приложения и вносящим несколько изменений в его код. TeleMessage позиционирует себя как способ для государственных учреждений и предприятий соблюдать законы о хранении записей, мгновенно создавая резервные копии чатов.
Politico: Трамп предложить назначить Уолтца постпредом США в ООН
Трамп объявил, что выдвинет кандидатуру Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций уже через несколько часов после сообщений о том, что тот отстранен от должности советника по национальной безопасности. Ранее Трамп поддержал члена палаты представителей Элис Стефаник на должность постоянного представителя, но в марте отозвал ее кандидатуру.
Трамп добавил, что госсекретарь Марко Рубио будет временно исполнять функции советника по национальной безопасности. Вице-президент Вэнс назвал возможное назначение Уолтца в ООН повышением. Уолтцу предстоит пройти процедуру утверждения в сенате и, вероятно, пройти допрос по поводу скандала с чатом в Signal.
The Washington Post: Трампа разозлили переговоры Уолтца с Израилем
Судьба Уолтца была решена после включения им журналиста в секретный групповой чат Signal в марте. Но он конфликтовал с другими высокопоставленными чиновниками с самого начала работы в администрации, в том числе по вопросу о том, следует ли проводить военные действия против Ирана. Этот эпизод заставил некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома усомниться в том, что нужно сохранять Совет национальной безопасности, и усилил позиции госсекретаря Рубио.
Уолтц активно координировал действия с Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Овальном кабинете. По словам одного из источников, Уолтц «хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не попытались найти дипломатическое решение».
The Telegraph: Трамп заменит Уолтца на «боевого пса» Стива Миллера
Заместитель руководителя аппарата Белого дома и идейный вдохновитель иммиграционной политики Стивен Миллер имеет высокие шансы стать следующим советником по национальной безопасности. Его называют «боевым псом» Трампа и активным сторонником президента США, который активно продвигал депортацию нелегальных мигрантов.
Хотя считается, что Миллер заинтересован в этой работе, некоторые полагают, что он может отказаться от нее, «если она отвлечет его от его истинной любви — иммиграционной политики». Ожидается, что Рубио останется на временной должности советника по нацбезопасности в течение шести месяцев, пока администрация не найдет замену.