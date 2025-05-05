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Трамп уволил советника по нацбезопасности Майка Уолтца. Что пишут СМИ

Трамп назначит нового советника по нацбезопасности в течение шести месяцев
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца. При этом глава Белого дома готов назначить его постоянным представителем в ООН. Причиной отставки называют как участие в скандале с чатом в Signal, так и активное продвижение идеи нанести удары по Ирану. Что пишут СМИ об отстранении Уолтца — в дайджесте «Известий».

Fox News: Уолтц и еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности уволены

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отстранены от своих должностей 1 мая. Вместе с ними были уволены еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности США. Поводом, как считают источники, стал скандал с включением журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат в Signal.

Fox News

Уолтц взял на себя ответственность за включение журналиста в групповой чат, заявив Лоре Ингрэм из Fox News: «Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу, — сказал он. — Это стыдно. Мы докопаемся до сути».

Накануне увольнения Уолтц присутствовал на совещании президента США Дональда Трампа, посвященном 100-му дню его пребывания в должности. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что за отставкой Уолтца последуют новые увольнения из администрации Трампа.

NBC News: Уолтц использовал похожее на Signal приложение на совещании Трампа

На совещании Трампа 30 апреля Уолтц попал на фотографию, на которой видно, как он использует похожее на Signal приложение для общения с высокопоставленными чиновниками. Журналисты опознали по снимку израильское приложение TeleMessage, в котором у Уолтца есть чаты с JD Vance и Gabbard — вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и директором национальной разведки Тулси Габбард.

NBC News

Изображение усиливает текущие опасения по поводу того, как общаются Уолтц и другие члены администрации Трампа, и особенно как они обсуждают секретную или конфиденциальную информацию. <…> Несмотря на то что Signal высоко ценится экспертами по кибербезопасности, федеральное правительство имеет специальные системы и протоколы для передачи конфиденциальной информации и сообщений.

TeleMessage является «ответвлением» Signal, копирующим части приложения и вносящим несколько изменений в его код. TeleMessage позиционирует себя как способ для государственных учреждений и предприятий соблюдать законы о хранении записей, мгновенно создавая резервные копии чатов.

Politico: Трамп предложить назначить Уолтца постпредом США в ООН

Трамп объявил, что выдвинет кандидатуру Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций уже через несколько часов после сообщений о том, что тот отстранен от должности советника по национальной безопасности. Ранее Трамп поддержал члена палаты представителей Элис Стефаник на должность постоянного представителя, но в марте отозвал ее кандидатуру.

Politico

«Начиная с того времени, как он служил в военной форме на поле боя, работал в конгрессе и был моим советником по национальной безопасности, Майк Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — написал Трамп.

Трамп добавил, что госсекретарь Марко Рубио будет временно исполнять функции советника по национальной безопасности. Вице-президент Вэнс назвал возможное назначение Уолтца в ООН повышением. Уолтцу предстоит пройти процедуру утверждения в сенате и, вероятно, пройти допрос по поводу скандала с чатом в Signal.

The Washington Post: Трампа разозлили переговоры Уолтца с Израилем

Судьба Уолтца была решена после включения им журналиста в секретный групповой чат Signal в марте. Но он конфликтовал с другими высокопоставленными чиновниками с самого начала работы в администрации, в том числе по вопросу о том, следует ли проводить военные действия против Ирана. Этот эпизод заставил некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома усомниться в том, что нужно сохранять Совет национальной безопасности, и усилил позиции госсекретаря Рубио.

The Washington Post

Уолтц расстроил Трампа после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Овальный кабинет в начале февраля, когда советник по национальной безопасности, по всей видимости, разделял убежденность израильского лидера в том, что настало время нанести удар по Ирану, сообщили двое источников.

Уолтц активно координировал действия с Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Овальном кабинете. По словам одного из источников, Уолтц «хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не попытались найти дипломатическое решение».

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The Telegraph: Трамп заменит Уолтца на «боевого пса» Стива Миллера

Заместитель руководителя аппарата Белого дома и идейный вдохновитель иммиграционной политики Стивен Миллер имеет высокие шансы стать следующим советником по национальной безопасности. Его называют «боевым псом» Трампа и активным сторонником президента США, который активно продвигал депортацию нелегальных мигрантов.

The Telegraph

Он тесно сотрудничал с Марко Рубио, который был назначен временным советником по национальной безопасности <…>. «Марко и Стивен очень тесно сотрудничали в вопросах иммиграции, и это может быть идеальным партнерством», — добавил источник в Белом доме. Другой инсайдер сообщил, что некоторые считают его «идеальным человеком», способным поднять эту роль на новый уровень, а не «раздутой должностью в кабинете министров».

Хотя считается, что Миллер заинтересован в этой работе, некоторые полагают, что он может отказаться от нее, «если она отвлечет его от его истинной любви — иммиграционной политики». Ожидается, что Рубио останется на временной должности советника по нацбезопасности в течение шести месяцев, пока администрация не найдет замену.

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