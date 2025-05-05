Трамп уволил советника по нацбезопасности Майка Уолтца. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца. При этом глава Белого дома готов назначить его постоянным представителем в ООН. Причиной отставки называют как участие в скандале с чатом в Signal, так и активное продвижение идеи нанести удары по Ирану. Что пишут СМИ об отстранении Уолтца — в дайджесте «Известий».

Fox News: Уолтц и еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности уволены

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отстранены от своих должностей 1 мая. Вместе с ними были уволены еще несколько сотрудников Совета национальной безопасности США. Поводом, как считают источники, стал скандал с включением журналиста Джеффри Голдберга в секретный чат в Signal.

Fox News Уолтц взял на себя ответственность за включение журналиста в групповой чат, заявив Лоре Ингрэм из Fox News: «Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу, — сказал он. — Это стыдно. Мы докопаемся до сути».

Накануне увольнения Уолтц присутствовал на совещании президента США Дональда Трампа, посвященном 100-му дню его пребывания в должности. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что за отставкой Уолтца последуют новые увольнения из администрации Трампа.

NBC News: Уолтц использовал похожее на Signal приложение на совещании Трампа

На совещании Трампа 30 апреля Уолтц попал на фотографию, на которой видно, как он использует похожее на Signal приложение для общения с высокопоставленными чиновниками. Журналисты опознали по снимку израильское приложение TeleMessage, в котором у Уолтца есть чаты с JD Vance и Gabbard — вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и директором национальной разведки Тулси Габбард.

NBC News Изображение усиливает текущие опасения по поводу того, как общаются Уолтц и другие члены администрации Трампа, и особенно как они обсуждают секретную или конфиденциальную информацию. <…> Несмотря на то что Signal высоко ценится экспертами по кибербезопасности, федеральное правительство имеет специальные системы и протоколы для передачи конфиденциальной информации и сообщений.

TeleMessage является «ответвлением» Signal, копирующим части приложения и вносящим несколько изменений в его код. TeleMessage позиционирует себя как способ для государственных учреждений и предприятий соблюдать законы о хранении записей, мгновенно создавая резервные копии чатов.

Politico: Трамп предложить назначить Уолтца постпредом США в ООН

Трамп объявил, что выдвинет кандидатуру Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций уже через несколько часов после сообщений о том, что тот отстранен от должности советника по национальной безопасности. Ранее Трамп поддержал члена палаты представителей Элис Стефаник на должность постоянного представителя, но в марте отозвал ее кандидатуру.

Politico «Начиная с того времени, как он служил в военной форме на поле боя, работал в конгрессе и был моим советником по национальной безопасности, Майк Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — написал Трамп.

Трамп добавил, что госсекретарь Марко Рубио будет временно исполнять функции советника по национальной безопасности. Вице-президент Вэнс назвал возможное назначение Уолтца в ООН повышением. Уолтцу предстоит пройти процедуру утверждения в сенате и, вероятно, пройти допрос по поводу скандала с чатом в Signal.

The Washington Post: Трампа разозлили переговоры Уолтца с Израилем

Судьба Уолтца была решена после включения им журналиста в секретный групповой чат Signal в марте. Но он конфликтовал с другими высокопоставленными чиновниками с самого начала работы в администрации, в том числе по вопросу о том, следует ли проводить военные действия против Ирана. Этот эпизод заставил некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома усомниться в том, что нужно сохранять Совет национальной безопасности, и усилил позиции госсекретаря Рубио.

The Washington Post Уолтц расстроил Трампа после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Овальный кабинет в начале февраля, когда советник по национальной безопасности, по всей видимости, разделял убежденность израильского лидера в том, что настало время нанести удар по Ирану, сообщили двое источников.

Уолтц активно координировал действия с Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана в преддверии встречи израильского лидера и Трампа в Овальном кабинете. По словам одного из источников, Уолтц «хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не попытались найти дипломатическое решение».

The Telegraph: Трамп заменит Уолтца на «боевого пса» Стива Миллера

Заместитель руководителя аппарата Белого дома и идейный вдохновитель иммиграционной политики Стивен Миллер имеет высокие шансы стать следующим советником по национальной безопасности. Его называют «боевым псом» Трампа и активным сторонником президента США, который активно продвигал депортацию нелегальных мигрантов.

The Telegraph Он тесно сотрудничал с Марко Рубио, который был назначен временным советником по национальной безопасности <…>. «Марко и Стивен очень тесно сотрудничали в вопросах иммиграции, и это может быть идеальным партнерством», — добавил источник в Белом доме. Другой инсайдер сообщил, что некоторые считают его «идеальным человеком», способным поднять эту роль на новый уровень, а не «раздутой должностью в кабинете министров».

Хотя считается, что Миллер заинтересован в этой работе, некоторые полагают, что он может отказаться от нее, «если она отвлечет его от его истинной любви — иммиграционной политики». Ожидается, что Рубио останется на временной должности советника по нацбезопасности в течение шести месяцев, пока администрация не найдет замену.