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В рамках ПМЭФ особое внимание уделят вопросам развития Большого Евразийского партнерства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет 18–21 июня 2025 года, особое внимание будет уделено вопросам развития Большого Евразийского партнерства.

Трансформация мировой экономической архитектуры в условиях геополитической турбулентности требует принципиально новых подходов к торгово-экономическому взаимодействию. Большое Евразийское партнерство рассматривается как важнейшая платформа для укрепления интеграционных связей, расширения торговых потоков и запуска совместных проектов в стратегически значимых отраслях.

Большое Евразийское партнерство остается одним из приоритетных направлений международной деятельности России. Это подтверждается реализуемыми программами взаимодействия с рядом стран и интеграционных объединений, а также внутренними инициативами, направленными на углубление связей на евразийском пространстве. Развитие диалога между странами-участницами позволяет активировать нераскрытый потенциал, повысить устойчивость экономик к внешним вызовам и задать вектор долгосрочного роста.

В условиях санкционного давления на Россию и ее партнеров всё большую значимость приобретает углубление экономического взаимодействия, активизация деловых контактов и расширение кооперационных связей в рамках Большого Евразийского партнерства, которое продолжает укреплять внутренние торговые и инвестиционные обмены, транспортно-логистическую инфраструктуру и финансовые механизмы.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил: «Сегодня Большое Евразийское партнерство — это не просто расширение торговых и логистических потоков. Это возможность для наших стран объединить усилия по ряду отраслей и направлений развития в стремительно меняющемся мире. Транспорт, продовольственная безопасность, туризм, IT, финансы — конвергенция наших рынков дает возможность всем участникам Большого Евразийского партнерства защитить себя от рисков и гарантировать устойчивый рост внутреннего спроса, так необходимый сегодня. Наша задача — создавать условия, в которых общие усилия всех участников могут воплощаться в конкретные инициативы и проекты».

Петербургский международный экономический форум не просто сохраняет свою значимость, а предоставляет реальные возможности для продвижения Большого Евразийского партнерства, углубления гуманитарного и экономического диалога, запуска новых форматов взаимодействия между странами.

Несмотря на временные сложности, вызванные санкционным давлением и изменением логистических цепочек, взаимодействие в рамках Большого Евразийского партнерства демонстрирует устойчивость и перспективность. Последние данные свидетельствуют о росте взаимного интереса и сохранении фундаментальных точек сопряжения экономик: так, по итогам 2023 года взаимный товарооборот между странами партнерства вновь превысил отметку в $20 млрд, показав положительную динамику по ряду направлений, включая поставки продовольствия, минерального топлива и удобрений. Также отмечается рост числа совместных инициатив в сфере логистики, цифровых решений и промышленной кооперации.

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