Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам за счет государства. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС.

«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации», — говорится в письме.

По словам Миронова, в регионах страны участились случаи, когда «новые граждане» незаконно получают жилье за счет государственного бюджета. Депутат подчеркнул, что складывается тревожная ситуация, а данная сфера «всё больше криминализируется».

Ранее, 15 февраля, в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России) напомнили, что собственники, сдающие жилье иностранцам, будут привлекаться к административной ответственности, если не поставят жильцов на миграционный учет. В ведомстве отметили, что данная процедура не несет за собой дополнительных трат, а провести ее можно онлайн через портал «Госуслуги».