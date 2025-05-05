В Севастополе отказались от парада на 9 Мая по соображениям безопасности
В Севастополе не планируется проводить парад, приуроченный ко Дню Победы, из-за соображений безопасности. Об этом 5 мая заявил глава города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве.
«Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — процитировал его ТАСС.
Губернатор также напомнил, что акция «Бессмертный полк» состоится в городе в дистанционном формате. Помимо нее, в городе в честь Дня Победы планируется провести и другие мероприятия, среди которых праздничные концерты.
Главный парад страны, посвященный 80-летию Победы, традиционно состоится в Москве на Красной площади. К мероприятию присоединится ряд иностранных лидеров, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Бразилии Лула да Силва.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. Он также считает, что у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.