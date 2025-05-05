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В Севастополе отказались от парада на 9 Мая по соображениям безопасности

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Фото: t.me/razvozhaev
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В Севастополе не планируется проводить парад, приуроченный ко Дню Победы, из-за соображений безопасности. Об этом 5 мая заявил глава города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве.

«Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — процитировал его ТАСС.

Губернатор также напомнил, что акция «Бессмертный полк» состоится в городе в дистанционном формате. Помимо нее, в городе в честь Дня Победы планируется провести и другие мероприятия, среди которых праздничные концерты.

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Главный парад страны, посвященный 80-летию Победы, традиционно состоится в Москве на Красной площади. К мероприятию присоединится ряд иностранных лидеров, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Бразилии Лула да Силва.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. Он также считает, что у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.

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