Эксперты назвали города с наибольшим снижением цен на новостройки

Наибольшее снижение цен на жилье на первичном рынке на данный момент наблюдается в ряде городов Хакасии, ХМАО и Мордовии, а также в некоторых районах московской агломерации. Об этом сообщили специалисты аналитического центра «Домклик», проанализировав сравнительные данные о продаже квартир по состоянию на начало января и конец апреля 2025 года.

С начала года в среднем по России рост цен на новостройки составил около 2,3%, а предложение в то же время сократилось на 2%. Тем не менее, во многих российских городах, включая региональные центры, стоимость квадратного метра новостроек снижалась. Среди городов, в которых новостройки стали дешевле, снижение цен в среднем составило 4%.

Городом с наибольшим снижением цен на новостройки стал Абакан, столица Республики Хакасия. Там квадратный метр квартиры в новостройке подешевел на 25 тыс. руб. или 12,2%. На втором месте — Нефтеюганск — один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа. В этом городе новостройки потеряли в цене около 10 тыс. руб. или 6,5%. Тройку городов-лидеров замыкает Саранск (-5,5%), столица Республики Мордовия, от него лишь немного отстаёт Петропавловск-Камчатский (-5,3%).

По мнению экспертов «Домклик», снижение цен в значительной степени было обусловлено ростом предложения в данных городах за указанный период — к примеру, в Нефтеюганске рост предложения с января по апрель составил около 30%.

Аналитики «Домклик» также отметили отрицательную ценовую динамику и в городах Московской области. Лидером по снижению цен стал Одинцово, где стоимость кв. м в новостройке упала почти на 10% или 25 тыс. рублей. В тройку также вошли Клин (-6,3%) и Мытищи (-5,8%). Здесь, по мнению аналитиков, ключевой причиной также мог стать переизбыток предложения. Так, в Одинцово предложение новостроек выросло на 38%, а в Люберцах — на 28%.