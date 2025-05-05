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Постпред Украины при ООН заявил об усталости мира от конфликта

Мельник: от конфликта на Украине устали как партнеры страны, так и весь мир
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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От украинского конфликта устали не только партнеры Киева, но и весь мир. Об этом 5 мая заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью агентству «РБК-Украина».

«Усталость от войны, она действительно имеет место, давайте быть откровенными, не только в самой Украине, не только среди наших партнеров, в той же Германии, а также по всему миру», — отметил он.

Мельник также выразил опасения по поводу уменьшения внимания к Киеву в ООН. Он считает, что его задача заключается в том, чтобы как можно чаще и громче напоминать о своей стране.

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Ранее, 19 апреля, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Вашингтон устал от украинского конфликта. По его словам, противостояние киевского режима с РФ длится уже слишком долго.

18 апреля Рубио сообщил о намерении США помочь в урегулировании конфликта в том случае, если обе стороны настроены на достижение мира. Он добавил, что, помимо этой важной темы, также существует ряд других вопросов, «заслуживающих американского внимания».

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