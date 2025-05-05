Постпред Украины при ООН заявил об усталости мира от конфликта
От украинского конфликта устали не только партнеры Киева, но и весь мир. Об этом 5 мая заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью агентству «РБК-Украина».
«Усталость от войны, она действительно имеет место, давайте быть откровенными, не только в самой Украине, не только среди наших партнеров, в той же Германии, а также по всему миру», — отметил он.
Мельник также выразил опасения по поводу уменьшения внимания к Киеву в ООН. Он считает, что его задача заключается в том, чтобы как можно чаще и громче напоминать о своей стране.
Ранее, 19 апреля, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Вашингтон устал от украинского конфликта. По его словам, противостояние киевского режима с РФ длится уже слишком долго.
18 апреля Рубио сообщил о намерении США помочь в урегулировании конфликта в том случае, если обе стороны настроены на достижение мира. Он добавил, что, помимо этой важной темы, также существует ряд других вопросов, «заслуживающих американского внимания».