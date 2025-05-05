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Правоохранители пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram на 400 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники полиции пресекли деятельность мошенников, связанную с неправомерным использованием чужих аккаунтов в мессенджере Telegram. Общая сумма причиненного ущерба от действий злоумышленников превышает 400 млн рублей. Об этом 5 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мошенники подозреваются в том, что организовали в мессенджере Telegram инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к чужим аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности call-центров, находящихся на территории Украины, совершавших мошеннические действия в отношении граждан России.

«По имеющимся данным, в период с сентября 2024 года по март 2025 года посредством функционирования одного из Telegram-каналов осуществлена передача более 11 тыс. аккаунтов», — уточнила Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, предполагаемый организатор и участник преступной группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и управления ведомства по Владимирской области 5 мая задержали членов преступного сообщества, которые помогали телефонным мошенникам осуществлять противоправные действия по всей территории страны с использованием большого числа сим-карт. Отмечается, что в ходе обысков на территории различных регионов РФ были изъяты мобильные телефоны, 23 сим-бокса, свыше 1 тыс. сим-карт.

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