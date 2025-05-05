В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя Херсонской области. Об этом 5 мая рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
«За минувшие сутки из-за киевской агрессии пострадали два мирных жителя», — говорится в его Telegram-канале.
Ранения получили жители Алешек и Великих Копаней. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.
По словам Сальдо, ВСУ также нанесли удары по населенным пунктам Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Забарино, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунка, Обрывки, Пролетарка, Саги.
Ранее, 4 мая, сообщалось, что в Херсонской области расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу ВСУ. Она скрывалась в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра.