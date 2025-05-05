В МИД Ирана назвали деструктивными слова Трампа о ликвидации ядерной программы

Заявления президента США Дональда Трампа о полной ликвидации ядерной программы Ирана являются деструктивными, а также создают барьер на пути к заключению сделки. Об этом 5 мая сообщил телеканал со ссылкой на SNN официального представителя МИД исламской республики Исмаила Багаи.

«Подобные заявления со стороны руководства США являются деструктивными и только мешают заключению сделки. Иран всегда был сторонником дипломатического подхода и настаивает на продолжении переговоров по сделке», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне в интервью NBC News Трамп заявил, что в ходе переговоров Вашингтон будет добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. По его словам, это является целью переговоров сторон.

Глава МИД Омана Бадр Бин Хамад аль-Бусаиди 26 апреля сообщил об общем стремлении США и Ирана прийти к соглашению, основанному на взаимном уважении и долгосрочных обязательствах. Уточнялось, что на непрямых переговорах стороны в том числе обсудили возможность снятия санкций с Ирана при условии соблюдения ряда требований, касающихся ядерной программы.