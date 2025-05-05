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В Горловке водители автобусов и «скорой» получат детекторы обнаружения дронов

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Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
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В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) водителям общественного транспорта, машин скорой помощи, а также сотрудникам коммунальных служб будут выданы детекторы, которые могут обнаруживать украинские дроны. Об этом 5 мая сообщил мэр города Иван Приходько.

«И водители [общественных] автотранспортных средств получат [детекторы дронов], и автобусники, и скорая помощь, и сотрудники «Донбассгаза», и управляющие компании. Постараемся и медикам выдать, потому что они тоже выполняют работы, сопряженные с риском для жизни», — рассказал Приходько в комментарии телеканалу «Россия 24».

Горловка, находящаяся недалеко от линии фронта, регулярно подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Утром 5 мая управление ФСБ России по ДНР сообщило, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 266 террористических атак украинских БПЛА на мирных граждан и инфраструктуру региона. За прошедшую неделю «Купол Донбасса» обнаружил и перехватил дроны ВСУ над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем.

До этого, 2 мая, украинские беспилотники атаковали пожарных при тушении возгорания в Горловке. Восемь сотрудников МЧС РФ были ранены, им пришлось эвакуироваться на автоцистерне спустя час после начала налета.

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