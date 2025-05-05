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Разработчики раскрыли детали визуальной новеллы «Сердце империи»

Новелла «Сердце империи» познакомит игроков с событиями эпохи Елизаветы Петровны
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Фото: Lagerta
dzen
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Визуальная новелла «Сердце империи» вышла на платформе Lagerta. Об этом сообщили «Известиям» в студии «Много много игр» 5 мая.

В центре повествования — дворяне, приближенные российской императрицы Елизаветы Петровны. Они вовлечены в водоворот политических и любовных интриг. Игрокам предстоит заводить союзы, раскрывать заговоры. От их действий, выбора будет зависеть развитие истории, а также будут показаны различные стороны придворных интриг. При этом будет доступен набор карточек, на которых объясняются различные понятия и термины того времени.

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Сюжет основан на реальных событиях и атмосфере эпохи Российской империи XVIII века. При этом в его разработке участвовали историки и консультанты, чтобы воссоздать атмосферу придворной жизни эпохи Елизаветы Петровны.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что ключевым персонажем дополнения «Сила Драма» для игры Slavania стал Нейромонах Феофан. По сюжету Феофан — один из волхвов Славании, чья задача сдерживать древнего ящера (главного антагониста основной игры) с помощью Силы Драма, которую главному герою — Алеше — предстоит вернуть, изучая новую локацию. При этом музыка одноименной драм-н-бейс-группы стала частью саундтрека игры.

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