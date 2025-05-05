Прокуратура начала проверку по факту столкновения теплоходов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения теплоходов на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 5 мая сообщает телеканал «78».

«По предварительным данным, 4 мая 2025 года в 23 часа в акватории Невы у причала на Адмиралтейской набережной теплоход «Мираж» при швартовке совершил навал на прогулочные суда «Айвазовский» и «Крепкий орешек», — указано в Telegram-канале СМИ.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

О столкновении теплоходов в Санкт-Петербурге стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что происшествие произошло на Адмиралтейской набережной, 16.