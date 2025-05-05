В аэропорту Надыма сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 10:21 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил 5 мая представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Надым», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все надлежащие меры, чтобы полеты проходили в безопасности.

Временные ограничения в воздушной гавани вводились ранее 5 мая в 08:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. С этого времени аэропорт не принимал и не отправлял авиарейсы.

Этим утром ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту Домодедово. Позже ограничения были сняты. В этот же день представитель Росавиации сообщил, что в аэропорту Апатиты Мурманской области сняли временные ограничения на полеты, которые были введены с 4 мая.