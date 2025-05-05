Появились кадры боевой подготовки военнослужащих КНДР на российских полигонах

Военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые участвовали в освобождении Курской области, продолжают занятия на российских полигонах. Кадры боевой подготовки 5 мая появились в распоряжении «Известий».

Обязательные элементы подготовки всех военнослужащих КНДР — рукопашный бой и применение холодного оружия. При этом полученные навыки северокорейские солдаты и офицеры улучшают и самостоятельно, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

30 апреля глава военной делегации КДНР генерал-лейтенант Пак Ен Ир, выступая на III Международном антифашистском конгрессе, назвал освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) победой над чистым злом. По его словам, это событие является новым этапом истории, который продемонстрировал прочное взаимодействие между РФ и КНДР.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки ВСУ в Курской области. Тогда же Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что спецназ из республики был направлен для участия в боевых действиях в РФ по решению председателя страны Ким Чен Ына. По информации агентства, корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».