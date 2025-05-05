В Санкт-Петербурге при ДТП с грузовиком погибли три человека

В результате ДТП с припаркованным грузовиком в Санкт-Петербурге погибли три человека. Об этом 5 мая сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МВД по городу и области.

По данным ГУ МВД, водитель, управляя автомобилем «Хюндай Солярис», не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у правого края проезжей части грузовик MAN без водителя.

Уточняется, что результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира скончались на месте происшествия, еще одна пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее в этот день в результате ДТП в Искитимском районе Новосибирской области погибли два человека. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) и следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.