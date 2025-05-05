Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Общество
В аэропорту Надыма сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Происшествия
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Трамп назначит нового советника по нацбезопасности в течение шести месяцев

0
EN
Фото: REUTERS/Annabelle Gordon
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует назначить нового советника по национальной безопасности в течение следующих шести месяцев. Его слова 5 мая передает телеканал Fox News.

«Он (Стивен Миллер. — Ред.) косвенно уже имеет эту работу (советника президента США по национальной безопасности. — Ред.) <...> потому что он может многое сказать о многих вещах. Стивен Миллер очень ценный человек в администрации», — ответил Трамп на вопрос, является ли заместитель главы аппарата Белого дома, советник Трампа по внутренней безопасности Миллер главным кандидатом на должность.

По словам американского лидера, Майкл Уолтц не допустил никаких ошибок на посту советника президента США по национальной безопасности и справится с задачами на посту посла в ООН.

«Я не потерял к нему (Майклу Уолтцу. — Ред.) доверия. Он идет в ООН не просто так», — добавил Трамп.

Сделал Америку: чего добился и в чем провалился Трамп за 100 дней
Президент США подписал почти 140 указов, ввел пошлины и начал налаживать отношения с Россией

Ранее, 1 мая, СМИ заявили, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Сообщалось, что в последние три месяца Уолтц стал частой целью критики со стороны противников Трампа из-за его роли в скандале с добавлением главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый правительственный чат с обсуждением ударов по Йемену. Тогда советник Трампа взял на себя полную ответственность за приглашение журналиста.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025