Трамп назначит нового советника по нацбезопасности в течение шести месяцев

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует назначить нового советника по национальной безопасности в течение следующих шести месяцев. Его слова 5 мая передает телеканал Fox News.

«Он (Стивен Миллер. — Ред.) косвенно уже имеет эту работу (советника президента США по национальной безопасности. — Ред.) <...> потому что он может многое сказать о многих вещах. Стивен Миллер очень ценный человек в администрации», — ответил Трамп на вопрос, является ли заместитель главы аппарата Белого дома, советник Трампа по внутренней безопасности Миллер главным кандидатом на должность.

По словам американского лидера, Майкл Уолтц не допустил никаких ошибок на посту советника президента США по национальной безопасности и справится с задачами на посту посла в ООН.

«Я не потерял к нему (Майклу Уолтцу. — Ред.) доверия. Он идет в ООН не просто так», — добавил Трамп.

Ранее, 1 мая, СМИ заявили, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Сообщалось, что в последние три месяца Уолтц стал частой целью критики со стороны противников Трампа из-за его роли в скандале с добавлением главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый правительственный чат с обсуждением ударов по Йемену. Тогда советник Трампа взял на себя полную ответственность за приглашение журналиста.