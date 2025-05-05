В отдельный штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют заключенных, наркоманов и людей с проблемами здоровья. Об этом 5 мая сообщил пленный боевик подразделения Андрей Балыбенко.

«Меня на Западной Украине поймали [сотрудники] ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине. — Ред.) и отправили на полигон Ровенский. Я там побыл четыре дня, убежал оттуда. Когда в Харьков приехал, осенью, в ноябре, меня уже поймала полиция и сказала, что я в розыске», — поделился он.

По словам боевика, после он снова был отправлен на Ровенский полигон для прохождения «учебки». В дальнейшем, как уточнил военнопленный, приехали рекруты из «Скалы» и забрали его согласно спискам. Он отметил, что находился в резервной группе.

Балыбенко добавил, что командование не говорило, куда везут боевиков. Он отметил, что в 06:00 военных привезли на бронированной машине к позиции, после чего началась атака FPV-дронов. По его словам, из всех находившихся в группе выжил только один боевик.

Полк «Скала» Балыбенко назвал гиблым местом, в которое могут привезти и сразу убить. Пленный подчеркнул, что попадание военнослужащего в подразделение означает его дальнейшую гибель.

Пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач 3 мая поделился, что целые роты ВСУ отказываются выполнять приказы командования, поскольку не хотят умирать. Он отметил, что на текущий момент у украинских боевиков слишком низкий моральный дух, поскольку военнослужащих практически не осталось. По словам пленного, командование воспринимает боевиков как расходный материал, поскольку никто не смотрит на здоровье человека.