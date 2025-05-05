Сбежавшая лошадь устроила ДТП на перекрестке в Хабаровске

В Хабаровске сбежавшая от хозяина лошадь устроила ДТП на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного, чуть не попав под колеса автомобиля и повредив при этом иномарку. Как сообщает 5 мая пресс-служба УМВД по региону, владелец животного должен будет выплатить штраф, согласно Кодексу об административных правонарушениях.

О том, что на дороге находится испуганное животное, сообщили очевидцы в дежурную часть городского отдела полиции. Сотрудники Госавтоинспекции быстро установили личность хозяина лошади.

«50-летний уроженец Приморского края проживает в частном доме в нескольких сотнях метров от места ДТП. Мужчина пояснил, что конь породы орловская рысистая по кличке Заклинатель по его недосмотру самостоятельно покинул подворье», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Животное поймали и возвратили домой. Его собственнику пояснили, что он нарушил п. 25.6 Правил дорожного движения (ПДД) РФ, согласно которому владельцам или погонщикам верховых животных запрещено оставлять их на дороге без надзора. Также составлен протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»), согласно которому мужчина должен оплатить штраф 800 рублей.

В декабре прошлого года в Хабаровском крае произошло столкновение автомобиля с тигром, хищник от полученных травм погиб.