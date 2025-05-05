Невролог перечислил неочевидные признаки болезни Паркинсона

Мелкий почерк, нарушения сна, тремор, депрессия могут быть признаками развития болезни Паркинсона. Об этом 5 мая сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«Ранние признаки (болезни Паркинсона. — Ред.) могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин», — рассказал Мартынов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, у человека также возможно появление дрожи в покое, причем чаще всего одной руки, а замедленность движений и мелкий почерк могут стать первыми «звоночками» развивающейся болезни.

Невролог отметил, что раннее начало терапии существенно замедлит развитие болезни Паркинсона.

16 апреля детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Степаненко рассказала, что непроизвольный скрежет зубами — бруксизм — может свидетельствовать о некоторых проблемах со здоровьем, в том числе о болезни Паркинсона.