Умер сыгравший в «Прослушке» и «Клане Сопрано» актер Чарли Скелайс

Американский актер Чарли Скелайс скончался в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом 4 мая сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Энн Мари Скелайс.

«Умер Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии», — указано в материале.

Скелайс запомнился зрителям благодаря роли портового рабочего и профсоюзного деятеля Томаса Пакузы по прозвищу Лошадиная Морда во втором сезоне культового криминального сериала «Прослушка». Кроме того, он сыграл тренера Молинаро в одном из эпизодов «Клана Сопрано».

Будучи уроженцем Филадельфии, Скелайс начал актерскую карьеру уже в зрелом возрасте, сыграв множество второстепенных, но ярких ролей в американских фильмах и сериалах. Он также снимался в таких проектах, как «Закон и порядок», «Щит» и «Альфа-дом». Его отличали харизматичная внешность и узнаваемый голос, благодаря чему он часто исполнял образы рабочих, криминальных авторитетов и служителей закона.

Уточняется, что артист умер 1 мая в доме престарелых в штате Пенсильвания.