Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Сотрудики Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который контактировал с запрещенным военизированным формированием Украины и планировал террористический акт на Свердловской железной дороге. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

«<...> Пресечена противоправная деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа, гражданина России, подозреваемого в приготовлении к совершению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта», — передали «РИА Новости» в пресс-службе.

Установлено, что мужчина через мессенджер Telegram вступил в сговор с неустановленным лицом из числа запрещенного украинского военизированного объединения. По заданию куратора он должен был установить на железнодорожное полотно самодельное взрывное устройство (СВУ) для дальнейшего разрушения подвижного состава.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). В пресс-службе уточнили, что задержанный является жителем Нижневартовского района. Он признался сотрудникам правоохранительных органов, что в его автомобиле находится «неактивированная» взрывчатка.

В настоящее время злоумышленник арестован.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 2 мая сообщил о предотвращении теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов в Дагестане. Уточнялось, что террористический акт планировала сторонница запрещенной террористической организации. У женщины изъяли компоненты для изготовления СВУ, ее задержали.