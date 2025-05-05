«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему

Роспатент зарегистрировал товарный знак движения «Бессмертный полк». Об этом 21 апреля говорится на сайте ведомства.

Эмблема включает в себя изображение звезды, фигуру Георгия Победоносца и соответствующую надпись.

Заявка на регистрацию была подана 13 октября 2023 года, а государственная регистрация состоялась 16 апреля 2025 года. Правообладателем товарного знака является общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

Как указано в реестре, под этим знаком разрешено производить различные товары, включая игрушки, художественные изделия, посуду, одежду, аксессуары, а также боеприпасы и патроны.

Акция «Бессмертный полк» проводится ежегодно 9 мая в честь участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Инициатива зародилась в 2007 году в Тюмени под названием «Парад победителей» и со временем получила широкое распространение в России и за ее пределами.

В Кельне 4 мая участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Также на мероприятии исполнялись песни военных лет и был проведен автопробег.