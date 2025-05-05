В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения

В аэропорту Надыма Ямало-Немецкого автономного округа (ЯНАО) ввели ограничения на полеты самолетов. Об этом 5 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения в 08:00 мск введены на работу аэропорта Надым (код ИКАО: USMM)», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы в целях обеспечения безопасности полетов.

Этим утром ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово. Позже ограничения были сняты. Кореняко уточнял, что меры в том числе принимались для обеспечения безопасности авиарейсов.

В этот же день представитель Росавиации сообщил, что в аэропорту Апатиты Мурманской области сняли временные ограничения на полеты. Они вводились 4 мая.