Президент ПМР заявил о риске провокаций в Приднестровье в период выборов в Молдавии

Существует риск провокаций в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) во время парламентских выборов в Молдавии осенью 2025 года. Об этом 5 мая в интервью ТАСС сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

«А что касается провокаций, которые имели место быть, на мой взгляд, их надо было очень грамотно расследовать и сделать выводы, найти виновных и, естественно, наказать за данные провокации тех или иных лиц. Не знаю, сделано это или не сделано. Что будет — посмотрим. Но однозначно есть риск новых провокаций на выборах», — заявил Красносельский.

Политик отметил, что Приднестровье готово рассмотреть открытие на своей территории избирательных участков к выборам в парламент Молдавии.

Ранее, 17 апреля, молдавский парламент назначил проведение парламентских выборов в стране на 28 сентября 2025 года. Проект решения о дате проведения парламентских выборов в сентябре был внесен правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС). Оппозиция, в свою очередь, настаивала на голосовании в июле. Ее депутаты демонстративно воздержались от участия в парламентской баллотировке по проекту ПДС.