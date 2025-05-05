Посол РФ назвал Японию главным проводником НАТО в странах Азии

Япония становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии и пытается сформировать объединение для сдерживания России через концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Об этом 5 мая сообщил посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

По его словам, Япония активно налаживает контакты с Североатлантическим альянсом, а сам блок демонстрирует всё большую вовлеченность в региональную повестку Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией Североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлеченность в дела АТР. Токио выступает едва ли не главным проводником НАТО в Азии, тенденциозно оправдывая свою политику фактором «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона» и подкрепляя свои подходы конкретными шагами», — поделился Ноздрев в беседе с «РИА Новости».

Посол подчеркнул, что, в частности, в январе в Брюсселе открыли японское представительство при НАТО, кроме того, в повестке остался вопрос об учреждении офиса альянса в Токио. Ноздрев также отметил, что в последнее время возникает много вопросов к тем, кто формирует внешнюю политику Японии.

По его словам, ее авторы продолжают навязывать свое «однобокое и сугубо идеологизированное» видение межгосударственного взаимодействия на пространстве АТР с помощью продвижения концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», основной целью которой он назвал формирование «пула желающих сдерживать» Россию.

Посол отметил, что Токио внес в число главных угроз нацбезопасности Китай и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

Ноздрев упомянул, что генсек НАТО Марк Рютте недавно посетил Японию, целью поездки посол назвал укрепление сотрудничества в области промышленности и технологий, а также унификацию военно-технических стандартов.

«Японская сторона обозначила намерение подключиться к работе расположенного в Германии координационного центра по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, что не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Отчетливо видим желание Токио повышать боевую слаженность с вооруженными силами отдельных стран НАТО. В этих целях регулярно проводятся разного рода мероприятия военной направленности на территории и в акватории Японии», — подчеркнул посол.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и генсек НАТО Марк Рютте 9 апреля договорились расширить сотрудничество в области оборонной промышленности на фоне «геополитических вызовов». Уточнялось, что Япония приветствует увеличивающееся присутствие Североатлантического альянса в делах Индо-Тихоокеанского региона.