Почему Израиль атаковал Сирию из-за друзов. Что нужно знать
В конце апреля в Сирии вспыхнул межконфессиональный конфликт между суннитами и друзами — последователями разных ответвлений ислама. Защитить нацменьшинство поспешил Израиль, на территории которого также проживают друзы. Тель-Авив обстрелял сирийские военные объекты, однако вскоре был атакован сам, но уже со стороны Йемена. Насколько вероятно возникновение нового крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, разбирались «Известия».
С чего началась чистка друзов
• После отставки бывшего президента Сирии Башара Асада в декабре 2024 года к власти пришло переходное правительство во главе с Ахмедом аш-Шараа, лидером «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в РФ). Это вызвало опасения среди религиозных меньшинств, включая друзов, из-за возможного навязывания суннитского ислама и преследований со стороны властей. Стычки нового сирийского режима уже произошли с алавитами (к ним в том числе принадлежит экс-президент Сирии) и курдами. Поэтому конфликт с друзами был вопросом времени.
• В конце апреля напряженность в Сирии усилилась после распространения фейковой аудиозаписи с оскорблениями пророка Мухаммеда, которую якобы записали друзы. В пригороде Дамаска 29 апреля начались столкновения между друзами и лояльными властям суннитскими боевиками-исламистами. В результате боевых действий, по данным разных СМИ, погибли от 22 до 100 человек, включая мирных жителей. Духовный лидер сирийских друзов шейх Хикмат аль-Хиджри сравнил нападение на общину с «неоправданной кампанией геноцида».
• После нескольких дней стычек сирийское правительство направило силы безопасности в друзские районы для борьбы с «преступными группировками». Некоторые друзы решили сдаться и начали передавать оружие сирийским властям. Тем не менее ситуация остается напряженной.
Почему начался конфликт между Сирией и Израилем
• В Израиле проживает свыше 100 тыс. друзов. Они официально признаны как религиозная конфессия. Друзы могут служить в израильской армии наряду с евреями. После усиления напряженности в Сирии Израиль вмешался, заявив о защите друзов, и 2 мая нанес авиаудары по сирийским военным объектам. Серию воздушных атак израильские СМИ назвали самой мощной с начала года. В том числе под обстрел попал район Дамаска, в котором находится президентский дворец.
• При этом Иерусалим заинтересован не только в защите сирийских нацменьшинств, но и в укреплении своих позиций в регионе. Большинство сирийских друзов живет на Голанских высотах. Израиль хочет воспользоваться внутриполитической напряженностью, чтобы расширить буферную зону на этой спорной территории. В результате друзы оказались между новым исламистским режимом, стремящимся к централизации власти, и Израилем, пытающимися занять новые территории, защищая интересы сирийских нацменьшинств.
• Однако сам Израиль тоже подвергается обстрелу, но со стороны йеменских хуситов. Они возобновили атаки на израильскую территорию после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа. В частности, был обстрелян аэропорт Бен-Гурион. В Минобороны Израиля пообещали «семикратный ответ», но хуситы угрожают продолжают обстрелы аэропорта, что привезет к полной воздушной блокаде страны. В ситуации разгорающегося конфликта на территории Сирии, неясно, сможет ли Тель-Авив успешно вести боевые действия сразу на нескольких фронтах.
Насколько вероятно вмешательство третьих стран
• После начала столкновений друзы призвали к международному сообществу с просьбой разместить в Сирии международные силы. При этом новый сирийский режим подчеркнул, что будет всячески препятствовать иностранному вмешательству во внутриполитическую ситуацию.
• Кроме Израиля, пока никто в международном сообществе не заинтересован в реальном участии в возможном полномасштабном конфликте. Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом уже подчеркивала, что в приоритетном порядке будет решать свои внутриполитические вопросы. Европейские страны тоже не выражали желания брать под контроль ситуацию в Сирии. Россия также, вероятно, не будет заниматься урегулированием конфликта.
• Турция, поддержавшая новый сирийский режим, уже осудила израильские авиаудары. В Анкаре уверены, что Израиль заинтересован не в защите нацменьшинств, а в дестабилизации ситуации в Сирии. На данный момент международное сообщество готово только на дипломатическом уровне осудить притеснение нацменьшинств в Сирии и израильские удары по сирийской территории.
При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения:
- политолога Дмитрия Солонникова;
- политолога Юрия Светова;
- ведущего научного сотрудника Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова;
- эксперта Российского совета по международным делам Леонида Цуканова.