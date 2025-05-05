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Почему Израиль атаковал Сирию из-за друзов. Что нужно знать

Израиль атакует Сирию ради защиты нацменьшинств
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Фото: Global Look Press/Gil Cohen Magen
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В конце апреля в Сирии вспыхнул межконфессиональный конфликт между суннитами и друзами — последователями разных ответвлений ислама. Защитить нацменьшинство поспешил Израиль, на территории которого также проживают друзы. Тель-Авив обстрелял сирийские военные объекты, однако вскоре был атакован сам, но уже со стороны Йемена. Насколько вероятно возникновение нового крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, разбирались «Известия».

С чего началась чистка друзов

• После отставки бывшего президента Сирии Башара Асада в декабре 2024 года к власти пришло переходное правительство во главе с Ахмедом аш-Шараа, лидером «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в РФ). Это вызвало опасения среди религиозных меньшинств, включая друзов, из-за возможного навязывания суннитского ислама и преследований со стороны властей. Стычки нового сирийского режима уже произошли с алавитами (к ним в том числе принадлежит экс-президент Сирии) и курдами. Поэтому конфликт с друзами был вопросом времени.

Справка «Известий»

Друзы — закрытая религиозная группа арабов, возникшая примерно в XI веке на основе исмаилизма, но отделившаяся в самостоятельное учение. Считается, что они верят в переселение душ, скрытого божественного пророка Аль-Хакима и отрицают буквальное понимание религиозных текстов.

Однако сами они никогда не раскрывают сути своей веры посторонним. Их вера строго иерархична, то есть знания доступны только избранным. Новых последователей они не принимают. Друзы живут в разных странах, но в основном в Сирии (около 860 тыс.), Ливане (280 тыс.), Израиле (110 тыс.) и Иордании (20 тыс.).

• В конце апреля напряженность в Сирии усилилась после распространения фейковой аудиозаписи с оскорблениями пророка Мухаммеда, которую якобы записали друзы. В пригороде Дамаска 29 апреля начались столкновения между друзами и лояльными властям суннитскими боевиками-исламистами. В результате боевых действий, по данным разных СМИ, погибли от 22 до 100 человек, включая мирных жителей. Духовный лидер сирийских друзов шейх Хикмат аль-Хиджри сравнил нападение на общину с «неоправданной кампанией геноцида».

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• После нескольких дней стычек сирийское правительство направило силы безопасности в друзские районы для борьбы с «преступными группировками». Некоторые друзы решили сдаться и начали передавать оружие сирийским властям. Тем не менее ситуация остается напряженной.

Почему начался конфликт между Сирией и Израилем

• В Израиле проживает свыше 100 тыс. друзов. Они официально признаны как религиозная конфессия. Друзы могут служить в израильской армии наряду с евреями. После усиления напряженности в Сирии Израиль вмешался, заявив о защите друзов, и 2 мая нанес авиаудары по сирийским военным объектам. Серию воздушных атак израильские СМИ назвали самой мощной с начала года. В том числе под обстрел попал район Дамаска, в котором находится президентский дворец.

• При этом Иерусалим заинтересован не только в защите сирийских нацменьшинств, но и в укреплении своих позиций в регионе. Большинство сирийских друзов живет на Голанских высотах. Израиль хочет воспользоваться внутриполитической напряженностью, чтобы расширить буферную зону на этой спорной территории. В результате друзы оказались между новым исламистским режимом, стремящимся к централизации власти, и Израилем, пытающимися занять новые территории, защищая интересы сирийских нацменьшинств.

• Однако сам Израиль тоже подвергается обстрелу, но со стороны йеменских хуситов. Они возобновили атаки на израильскую территорию после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа. В частности, был обстрелян аэропорт Бен-Гурион. В Минобороны Израиля пообещали «семикратный ответ», но хуситы угрожают продолжают обстрелы аэропорта, что привезет к полной воздушной блокаде страны. В ситуации разгорающегося конфликта на территории Сирии, неясно, сможет ли Тель-Авив успешно вести боевые действия сразу на нескольких фронтах.

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Насколько вероятно вмешательство третьих стран

• После начала столкновений друзы призвали к международному сообществу с просьбой разместить в Сирии международные силы. При этом новый сирийский режим подчеркнул, что будет всячески препятствовать иностранному вмешательству во внутриполитическую ситуацию.

• Кроме Израиля, пока никто в международном сообществе не заинтересован в реальном участии в возможном полномасштабном конфликте. Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом уже подчеркивала, что в приоритетном порядке будет решать свои внутриполитические вопросы. Европейские страны тоже не выражали желания брать под контроль ситуацию в Сирии. Россия также, вероятно, не будет заниматься урегулированием конфликта.

• Турция, поддержавшая новый сирийский режим, уже осудила израильские авиаудары. В Анкаре уверены, что Израиль заинтересован не в защите нацменьшинств, а в дестабилизации ситуации в Сирии. На данный момент международное сообщество готово только на дипломатическом уровне осудить притеснение нацменьшинств в Сирии и израильские удары по сирийской территории.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения:

  • политолога Дмитрия Солонникова;
  • политолога Юрия Светова;
  • ведущего научного сотрудника Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова;
  • эксперта Российского совета по международным делам Леонида Цуканова.
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